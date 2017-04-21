Законопроект, уточняющий нормы о передаче ребенка, внесен в Госдуму

Москва, , 14:37 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение эффективности исполнения требований исполнительных документов об отобрании либо о передаче ребенка, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» в числе которых Оксана Пушкина и Ирина Роднина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Найденный ребенок может быть помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании акта органа опеки и попечительства, следует из документа.

«Закрепление административной, а не судебной процедуры связано с необходимостью принятия неотложных мер по передаче ребенка органам опеки и попечительства в целях исключения повторного сокрытия должником разысканного ребенка», — отмечают авторы.

Сейчас органы опеки и попечительства отказывают судебному приставу-исполнителю в принятии разысканного ребенка в случае невозможности его немедленной передаче законному представителю, опекуну или попечителю.