39% граждан РФ считают Мавзолей туристическим объектом: опрос

Москва, , 14:27 — REGNUM У жителей России неоднозначное отношение к Мавзолею Ленина. 39% граждан РФ причисляют его к туристическим объектам и относятся равнодушно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ.

18% опрошенных считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву находится в сердце страны. Но 38% уверены, что нахождение тела Ленина на Красной площади — неправильно и противоестественно.

О том, что тело Ленина необходимо захоронить, заявили 633% респондентов. Однако 32% считают нужным осуществить это немедленно.

31% предлагает выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог.

Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас.

Опрос проведен 9−10 марта 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители «Единой России» и ЛДПР представили в Госдуму законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.

Между тем, лидер и члены КПРФ Геннадий Зюганов категорически против перезахоронения Ленина. Зюганов называет провокацией предложение демонтировать Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.