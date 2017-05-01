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История и модернизация: Трудовые будни оренбургских рабочих — фоторепортаж

Общество

В бригаде участка пайки баков завода «Радиатор» 10 мужчин и одна женщина. Этот участок в наименьшей степени затронула модернизация, ручной труд здесь не заменим

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В процессе пайки
Иллюстрация: Наталья Хомутова
В процессе пайки

Оренбург, 1 мая 2017, 07:26 — REGNUM  На заводе «Оренбургский радиатор», одном из крупнейших и старейших предприятий Оренбургской области, трудится более 600 человек. О стабильности и условиях труда говорит то, что на завод практически не устроиться на работу. Вакансий нет. Текучки кадров тоже. Хотя труд тяжелый, работники держатся за свои места.

«Робота для пайки баков не придумали»

В бригаде участка пайки баков трудятся 11 человек: 10 мужчин и одна женщина. Слабый пол задействован на более легком фронте работ, например, развальцовке трубок. В бригаде много молодежи. Бригадир Владимир Гасайкис признался, что работа специфическая и обучение происходит на самом заводе.

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Единственная в бригаде женщина
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Единственная в бригаде женщина

Рабочий день начинается с 07:10. В производственном помещении стоит персональный стол бригадира — рабочее место, Владимир Гасайкис распределяет работу на день между рабочими и после планерки все принимаются за труд. При этом бригадир подчеркнул, что через какой-то период вид работы меняется. В противном случае выдержать однообразный ритм тяжело.

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В процессе пайки
Иллюстрация: Наталья Хомутова
В процессе пайки

На участке пайки баков работа идет по старинке. И не потому, что не хотят вкладывать средства в модернизацию этого цеха, а потому что невозможно заменить на этом отрезке ручной труд. «Мы же работаем горелками. Не придумали еще такого умного робота», — смеется бригадир Гасайкис.

Тяжелые, но льготные условия

Рабочие отмечают, что труд на заводе не легкий, но условия ежегодно прописываются в коллективном договоре и соблюдаются неукоснительно. Заработная плата выдается стабильно и без задержек. Осуществляются материальные выплаты сотрудникам и ветеранам завода. Кроме того, из-за вредного производства предусмотрен досрочный выход на пенсию.

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На предприятии соблюдается чистота
Иллюстрация: Наталья Хомутова
На предприятии соблюдается чистота

«Я работаю на заводе 28 лет. Условия труда, безусловно, поменялись. И в лучшую сторону: и с материальной, и с экологической точки зрения», — сказал бригадир участка пайщиков.

Востребованность продукции

«Оренбургский радиатор» выпускает теплообменники различного назначения для сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники, передвижных электростанций, грузовых и легковых автомобилей. На сегодняшний день номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 500 наименований.

Стоит отметить, предприятие сумело выжить в кризисные годы и стать авторитетным. Продукция завода реализуется практически во всех регионах России. Установлены долгосрочные связи с потребителями Казахстана, Польши, Венгрии, Туркмении, Германии, Чехии, Пакистана.

На предприятии ведется разработка и производство системы охлаждения вместо итальянских радиаторных блоков для комбайнов завода «Ростсельмаш».

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В процессе изготовления радиатора для комбайна
Иллюстрация: Наталья Хомутова
В процессе изготовления радиатора для комбайна

Стоит отметить, что в начале 2017 года на участке изготовления алюминиевых теплообменников «Оренбургского радиатора произошло обновление станочного парка. Технологический процесс состоит из нескольких этапов. Вначале оператор задает необходимые параметры производственного задания на пульте управления. Алюминиевая лента с разматывающего устройства автоматически подаётся в штампующий узел, после чего проходит через счётное устройство, измеряющее необходимое количество шагов. На следующем этапе отформованная лента подаётся на отрезной механизм, после чего готовые охлаждающие элементы отправляются в автоматизированный укладчик.

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Последний этап – прием охлаждающих элементов на модернизированной линии
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Последний этап – прием охлаждающих элементов на модернизированной линии

Военное время и Красное знамя

«Оренбургский радиатор» является одним из старейших предприятий Оренбургской области. Основой завода стал одесский завод «Автозапчасти», эвакуированный в Оренбург в начале Великой Отечественной войны.

По свидетельству ветеранов, эвакуация завода началась в августе 1941 года, когда Одесса была блокирована со всех сторон. Оказавшийся под минометным обстрелом и бомбежкой город решил эвакуировать завод в глубокий тыл страны. Переселение происходило в два этапа — по морю до портов перегрузки. Иного пути не было.

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Председатель первичной профсоюзной организации ООО «Оренбургский Радиатор» Вячеслав Руд: «Мы гордимся историей предприятия»
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «Оренбургский Радиатор» Вячеслав Руд: «Мы гордимся историей предприятия»

Производство налаживалось практически на пустом месте — в наскоро приспособленных коробках, начатой еще до войны стройки Оренбургской кондитерской фабрики. В ноябре 1941 года завод выпустил первую военную продукцию. Некоторые станки работали под открытым небом. Горячая вода для технических нужд подавалась старым паровозом. Рабочий день длился 12 часов, выходные давались один раз в месяц. Отпусков не было. К работе привлекались и подростки — на шесть часов в день.

Производство радиаторов началось в 1942 году. Большинство операций осуществлялось вручную. Только в 1952 году стали осваивать полуавтоматы.

В годы войны сверхурочной оплаты не существовало. Люди работали практически круглосуточно. Местная газета от 4 марта 1942 года сообщает «Слесари ремонтного цеха Крендель и Кесельман по три-четыре смены не выходили из цеха, выполняя установленные нормы выработки на 300−400%. отказавшись от отдыха, ударно работали мастер электроцеха Гриншпун, и электромонтеры Гирин, Гиршкович и Лилентьев. Они выполняли сменное задание на 350%».

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На заводе чтят память ветеранов войны
Иллюстрация: Наталья Хомутова
На заводе чтят память ветеранов войны

Люди работали за талоны на промтовары, топливо, доппаек и даже спирт. Однако решающим фактором был моральный. «Все для фронта, все для победы над врагом!», — эта цель закаляла тыловиков и придавала им небывалую силу. К конце войны завод стал крупнейшим предприятием региона.

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Начальник музея Елена Горчикевич предприятия демонстрирует гордость предприятия – Красное знамя
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Начальник музея Елена Горчикевич предприятия демонстрирует гордость предприятия – Красное знамя

Признанием работы коллектива завода за период Великой Отечественной войны стало переходящее Красное знамя как победителям всесоюзного социалистического соревнования. Знамя находится на постоянном хранении в Оренбурге.

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Читайте ранее в этом сюжете: Стать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж

regnum author Наталья Хомутова
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