Режиссера «Матильды» пригласили на встречу в Госдуму

Москва, , 13:56 — REGNUM Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов пригласил режиссера «Матильды» Алексея Учителя встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию вокруг картины, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

«Возникший общественный резонанс вызвал у меня неподдельный интерес к картине «Матильда», и я жду ее выхода с тем, чтобы составить собственное мнение после просмотра», — отметил Нилов.

«Учитывая широкое распространение дискуссии, в том числе и в стенах Государственной думы, приглашаю Вас к встрече, на которой мы могли бы обсудить сложившуюся ситуацию. Убежден, что это способствовало бы снижению нагнетаемой социальной напряженности. Встречу предлагаю провести в Государственной Думе. Прошу Вас рассмотреть мое предложение», — говорится в направленном письме режиссеру.

Ряд общественных организаций и частных лиц в тех или иных формулировках выразили негативное мнение о фильме, «выступили против», призвали запретить прокат фильма. «Очевидно, при этом они основывались на просмотре так называемых трейлеров и другой информации из открытых источников (например, интервью с Вами), так как сама картина еще не демонстрировалась широкому кругу зрителей», — отметил Нилов.

Глава комитета Госдумы обратил внимание на то, что специального «закона о защите религиозных чувств» не существует. Вместе с тем, по мнению депутата, всерьез говорить об оценке только готовящегося фильма именно с точки зрения норм ст. 148 нельзя по ряду причин.

«Публичность» действия на данный момент не может быть зафиксирована, так как картина целиком не была показана. Также не представляется возможным установить ни умысел, (который согласно ст. 148 должен быть направлен именно на оскорбление религиозных чувств верующих), ни «неприличность» формы», — указал Нилов.

«Свободная или бытовая интерпретация юридических норм порождает домыслы, слухи, что, в свою очередь, дает почву для эскалации напряженности. По моему убеждению, какие-либо выводы можно делать, только анализируя художественное произведение полностью, в целом», — подчеркнул парламентарий.

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Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила о подготовке публичного ответа заявителям, которые обращались по поводу фильма «Матильда». По ее словам авторы экспертизы «полностью подтвердили доводы людей, которые выступают против публичной демонстрации данной картины».

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