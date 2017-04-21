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Зюганов назвал провокацией предложение перезахоронить Ленина

Общество

Законопроектом предусматривается создание специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей

Москва, 21 апреля 2017, 13:38 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов расценил как провокация внесение в Госдуму законопроекта о перезахоронении Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. «Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем эту как крупнейшую провокацию против российской государственности», — сказал Зюганов.

Законопроект о перезахоронении Ленина был внесен накануне депутатами ЛДПР и «Единой России». Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для захоронения Владимира Ленина.

Такую инициативу коммунист охарактеризовал как вызов всем гражданам страны, независимо от партии. «Мы не просто рассматриваем как вызов общественности, как крупнейшую провокацию против Российской Федерации. Это выпад и против призывов президента сплотить общество на фоне провокаций и санкций, которые волной катятся против России», — говорит парламентарий.

«Четыре так называемых депутата выступили с законодательной инициативой раскопать мавзолей и опошлить всю советскую историю. Они забыли, видимо, что именно на мавзолее советское правительство принимало победный парад, они забыли, что именно все фашистские знамена были брошены к подножью мавзолея, они забыли, что именно на мавзолее принимали или встречали первого космонавта земли Юрия Гагарина», — напомнил Зюганов.

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