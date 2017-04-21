Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:19:25 МСК

Браконьеры с лодки в Петербурге наловили миноги на 2 миллиона

Общество

У рыбаков-нарушителей изъято почти 9 тысяч экземпляров рыбы

Санкт-Петербург, 21 апреля 2017, 13:36 — REGNUM  Сотрудники транспортной полиции пресекли браконьерский вылов рыбы с моторных лодок на Неве в Санкт-Петербурге. Нарушители успели выловить более 8 тыс. экземпляров рыбы на общую сумму более 2 млн рублей, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Семеро рыбаков на двух лодках в акватории Невы с помощью ловушек-бураков осуществляли незаконную добычу водных биоресурсов в нерестовый период.

Браконьерами оказались петербуржцы в возрасте от 26 до 51 года. У них изъяты рыбооловные ловушки в количестве 243 штук и более 8800 экземпляров незаконно добытой миноги.

«Дознанием Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте по данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — отметили в транспортной полиции.

За это преступление может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Браконьеры на Неве в Петербурге наловили миноги на миллион рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Браконьерство
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное