Браконьеры с лодки в Петербурге наловили миноги на 2 миллиона

Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции пресекли браконьерский вылов рыбы с моторных лодок на Неве в Санкт-Петербурге. Нарушители успели выловить более 8 тыс. экземпляров рыбы на общую сумму более 2 млн рублей, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Семеро рыбаков на двух лодках в акватории Невы с помощью ловушек-бураков осуществляли незаконную добычу водных биоресурсов в нерестовый период.

Браконьерами оказались петербуржцы в возрасте от 26 до 51 года. У них изъяты рыбооловные ловушки в количестве 243 штук и более 8800 экземпляров незаконно добытой миноги.

«Дознанием Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте по данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — отметили в транспортной полиции.

За это преступление может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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