Компания Odebrecht не финансировала повстанцев из FARC-EP

Бразилиа, , 14:02 — REGNUM Руководство крупнейшей строительной компании Odebrecht опровергло интерпретации некоторыми СМИ заявлений бывшего главы компании Марсело Одебрехта о том, что компания якобы платила выкупы и взятки военизированным повстанческим группировкам, в частности, Революционным вооруженным силам Колумбии — Народной армии (FARC-EP), сообщает канал TeleSur.

В заявлении бразильской компании, фигурирующей в деле о коррупции в 12 странах мира, отрицается оплата выкупа или взяток членам FARC-EP.

15−16 апреля ряд СМИ Бразилии и Колумбии опубликовали заявления Марсело Одебрехта, сделанные в прокуратуре, о том, что компания якобы платила повстанческим группам.

«Вы не можете вести деятельность в странах, где есть партизанские движения, или в фавелах Рио-де-Жанейро без платы боевикам, то есть это большие денежные потоки, включая выкупы за похищенных людей», — заявил бизнесмен.

Представители компании Odebrecht 20 апреля выступили с заявлением о том, что бывший директор компании «упомянул, в общем, выкупы за похищенных в Ираке, Колумбии и Перу, без указания дат или обстоятельств и не связывал это с другими типами платежей». Компания отмечает, что в одном конкретном случае в Колумбии речь идет о двух похищениях сотрудников компании в период с 1997 по 1998 год членами незаконных вооруженных формирований.

Согласно заявлению компании, тогда все действия были согласованы с властями Колумбии, Управлением по борьбе с похищением людей, Международным Красным Крестом и специализированной охранной фирмой.

В пресс-релизе компании подчеркивается, что сообщения о выплате взяток или выкупов членам FARC-EP в течение 20 лет не соответствуют действительности.

Напомним, что в отношении строительной компании Odebrecht ведется расследование судами нескольких стран о многомиллионных подкупах высокопоставленным чиновникам ради получения выгодных государственных заказов.

В Колумбии в период с 2009 по 2014 год платежи, предположительно, составили до 11 миллионов долларов. Компания также обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании нынешнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в 2010 году и кампании по его переизбранию в 2014 году. Предполагается, что компания также финансировала и его противника Оскара Ивана Сулуагу.