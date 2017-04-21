Герои РФ смогут бесплатно арендовать землю

Москва, , 13:32 — REGNUM Законопроект об участках для Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Герои Советского союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы получают право не только на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в собственность, но и на аренду.

При этом предусматривается, что предоставление им земельных участков (как в собственность, так и в аренду) должно осуществляться во внеочередном порядке.

Кроме того, льготный порядок предоставления земельных участков будет распространяться в том числе и на тех Героев и полных кавалеров ордена Слава, которым установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Такое предложение обосновывается тем, что для реализации своего права на льготное получение земельных участков Герои и полные кавалеры ордена Славы вынуждены на один год отказываться от ЕДВ, а после реализации льготы снова переходить на ЕДВ, хотя предоставление этой льготы не связано с дополнительными расходами федерального бюджета.

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