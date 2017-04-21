До запуска московских фонтанов осталось 8 дней

Москва, , 14:00 — REGNUM Сезон фонтанов в 2017 году откроется 29 апреля, заявил Сергей Собянин на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москве, сообщает 21 апреля официальный сайт мэра.

Как доложил на совещании руководитель комплекса жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время ГБУ «Гормост» и префектуры административных округов завершают текущий ремонт городских фонтанов и готовят их к пуску.

Добавим, что всего в Москве около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Самые популярные фонтаны находятся на ВДНХ, в Парке Горького, на Манежной площади и Поклонной горе, а кроме того не менее знаменитые светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», «Александр и Натали» у Никитских ворот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе полным ходом идут весенние хлопоты по благоустройству. Москвичи проводят субботники по очистке дворов и парков от мусора, городские власти дали старт очередному этапу программы «Моя улица», коммунальные службы и дорожники приступают к сезонному ремонту магистралей и улиц города.

Подробности читайте здесь: На субботник в Москве вышли более миллиона человек

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Названа дата старта сезонного ремонта дорог в Москве