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Лукашенко о школьной программе: «Мы же издеваемся над детьми»

Общество

«Мы наломали дров и в математике, физике, — страшно смотреть на учебники»

Минск, 21 апреля 2017, 13:25 — REGNUM  В Белоруссии до сих пор не решены вопросы по упрощению учебных программ, которые не должны перегружать школьников излишними заданиями. Об этом, как передает НТВ, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Сегодняшний темп жизни заставляет и среднюю школу быстро реагировать на происходящие вокруг изменения, — говорит Лукашенко. — Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены».

По его словам, процесс обучения в Белоруссии отбивает у школьников желание получать знания, а из-за нехватки времени подростки не могут заниматься спортом, музыкой, изобразительным искусством.

Лукашенко отметил, что уже поручил министерству образования Белоруссии ускорить сроки реализации программы по разработке новых учебников и программ.

«Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере — история, литература и так далее, — говорит глава страны. — Но мы наломали дров и в математике, физике, — страшно смотреть на учебники. Мы же издеваемся над детьми».

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