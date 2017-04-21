Госдума приняла закон об онлайн-кинотеатрах: новые требования и надзор

Москва, , 13:04 — REGNUM Госдума приняла закон о деятельности онлайн-кинотеатров и установила штрафы до 3 млн рублей за несоблюдение ими законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Ранее ряд представителей Медиакоммуникационного союза заявили, что законопроект об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах может вынудить YouTube (в собственности у американской Google) к уходу из России, ведь на YouTube размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по отделению одного от другого нет.

Аудиовизуальные сервисы

Под действие закона подпадают работающие в РФ сервисы, которые зарабатывают за счет показа рекламы, или предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке за плату, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей, находящихся в России.

При этом аудиовизуальными сервисами не являются: информационные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законом о СМИ в качестве сетевых изданий, поисковые системы; информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно интернет-пользователями.

Обязанности

Закрепляются обязанности владельца аудиовизуального сервиса не допускать использования сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Также не допускается распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.

Надзор

Предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов. Регламентируется порядок включения в реестр таких ресурсов, порядок взаимодействия Роскомнадзора с хостинг-провайдерами, иными обеспечивающими размещение аудиовизуального сервиса в интернете лицами и владельцами аудиовизуального сервиса.

Собственники

Прописываются требования к владельцам онлайн-кинотеатров. так, владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса. При условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Эта норма будет распространяться на онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.

Штрафы

Вводятся штрафы за возможные нарушения законодательства в сфере специального регулирования. В частности, за распространение владельцем аудиовизуального сервиса незарегистрированных СМИ предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также вводится административная ответственность за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Штраф предусматривается также за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства РФ — максимальный штраф составит 3 млн рублей за повторное нарушение.

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