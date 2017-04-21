Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:21:01 МСК

Госдума приняла закон об онлайн-кинотеатрах: новые требования и надзор

Общество

Закон вступит в силу 1 июля 2017 года

Москва, 21 апреля 2017, 13:04 — REGNUM  Госдума приняла закон о деятельности онлайн-кинотеатров и установила штрафы до 3 млн рублей за несоблюдение ими законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Ранее ряд представителей Медиакоммуникационного союза заявили, что законопроект об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах может вынудить YouTube (в собственности у американской Google) к уходу из России, ведь на YouTube размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по отделению одного от другого нет.

Аудиовизуальные сервисы

Под действие закона подпадают работающие в РФ сервисы, которые зарабатывают за счет показа рекламы, или предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке за плату, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей, находящихся в России.

При этом аудиовизуальными сервисами не являются: информационные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законом о СМИ в качестве сетевых изданий, поисковые системы; информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно интернет-пользователями.

Обязанности

Закрепляются обязанности владельца аудиовизуального сервиса не допускать использования сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Также не допускается распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.

Надзор

Предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов. Регламентируется порядок включения в реестр таких ресурсов, порядок взаимодействия Роскомнадзора с хостинг-провайдерами, иными обеспечивающими размещение аудиовизуального сервиса в интернете лицами и владельцами аудиовизуального сервиса.

Собственники

Прописываются требования к владельцам онлайн-кинотеатров. так, владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса. При условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Эта норма будет распространяться на онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.

Штрафы

Вводятся штрафы за возможные нарушения законодательства в сфере специального регулирования. В частности, за распространение владельцем аудиовизуального сервиса незарегистрированных СМИ предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также вводится административная ответственность за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Штраф предусматривается также за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства РФ — максимальный штраф составит 3 млн рублей за повторное нарушение.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное