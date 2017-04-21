Ученые США убедились, что высшее образование помогает карьере

Дарем, США, , 12:45 — REGNUM

Связь между карьерными успехами и наличием высшего образования у американских граждан установили исследователи из Университета Дьюка (город Дарем, Северная Каролина, США), сообщает tandfonline.com.

Убедиться в этом им позволил анализ уровня образованности наиболее успешных американцев. Сопоставив показатели — успешность и образованность — исследователи убедились, что высшее образование помогает карьерным успехам.

Так, порядка 90% американских миллионеров получили высшее образование, причем половина из них получила дипломы наиболее престижных американских учебных заведений.

Уточняется, что уровень успешности в карьере, который исследователи оценивали, опираясь на критерий доходности, в первую очередь определялся не престижностью вуза, а успехами в учебе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник американского президента Иванка Трамп положительно отозвалась о системе образования в Германии. По ее мнению, Вашингтону есть чему поучиться у Берлина в рамках организации системы высшего образования.

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