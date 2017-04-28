В Алтайском крае снизилась смертность от онкологических заболеваний

Барнаул, , 12:18 — REGNUM В Алтайском крае наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний: за январь-март 2017 года от новообразований умерло на 58 человек меньше соответствующего периода 2016 года, от злокачественных новообразований — меньше на 71 человек. Такие данные сегодня, 21 апреля, приводит министерство здравоохранения Алтайского края со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Александра Лазарева. Он также отметил уменьшение на 11,2% одногодичной летальности от онкологических заболеваний.

Напомним, с начала 2017 года в регионе реализовывают комплексный план мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований. Он включает в себя проведение региональных профилактических акций, активизацию работы по первичной профилактике онкологических заболеваний среди населения края, работу с группами повышенного риска и прочие мероприятия. В частности, в лечебно-профилактических учреждениях продолжается работа по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В 1 квартале 2017 года у 1 492 пациентов было диагностировано злокачественное новообразование на ранних стадиях (I-II стадия), что составило 59,2% от всех впервые выявленных злокачественных новообразований. Активная выявляемость онкологических заболеваний при проведении профилактических осмотров составила 21,9%, — отметили в Алтайкрайздраве.

По словам медиков, улучшается качество диагностики, лечения и реабилитации больных после специального лечения. В связи с этим число пациентов, проживших 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, увеличилось на 1032 человека по сравнению с 2016 годом, и составило 36 008 человек. Показатель пятилетней выживаемости за 3 месяца 2017 года составил 55,1%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае снижается и смертность трудоспособного населения. За последние пять лет этот показатель упал на 12,5%

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