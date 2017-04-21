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Париж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж

Общество

В городе весна, туристы, мигранты и ... мусор, который не успевают убирать с улиц

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Сад Тюильри. «Что вы сделали с моим городом?»
Марина Захарова © ИА REGNUM
Сад Тюильри. «Что вы сделали с моим городом?»

Париж, 21 апреля 2017, 13:39 — REGNUM  

23 апреля во Франции пройдут президентские выборы, а всего за два дня до этого Париж снова встревожен в связи с угрозой терроризма. Вечером 20 апреля на Елисейских полях двое террористов совершили нападение на полицейских. И это как раз в тот момент, когда проходил последний этап дебатов 11 кандидатов в президенты Франции.

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Степенная жизнь Елисейских полей без стрельбы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Степенная жизнь Елисейских полей без стрельбы

В результате стрельбы погиб один сотрудник полиции. Кроме того, есть пострадавшие — двое полицейских и женщина-турист. Как отмечается, один из террористов был ликвидирован.

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Консьержери́ — часть Дворца правосудия — главного упарвления юстиции и полиции Парижа
Марина Захарова © ИА REGNUM
Консьержери́ — часть Дворца правосудия — главного упарвления юстиции и полиции Парижа

По сообщениям СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После случившегося кандидаты в президенты Франции Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили запланированные на 21 апреля в рамках предвыборной кампании поездки.

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Город на страже
Марина Захарова © ИА REGNUM
Город на страже

Стоит добавить, что в стране действует режим ЧП, который ввели после серии терактов в Париже. Досмотры и проверки на улице — обычная практика. При этом город остается центром притяжения туристов.

О том, как выглядел Париж за неделю до президентских выборов, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Будущему президенту Франции предстоит начать борьбу с терроризмом

Читайте развитие сюжета: В Кремле назвали темы оперативного совещания Совбеза РФ

regnum author Марина Захарова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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