Париж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж

Париж, , 13:39 — REGNUM

23 апреля во Франции пройдут президентские выборы, а всего за два дня до этого Париж снова встревожен в связи с угрозой терроризма. Вечером 20 апреля на Елисейских полях двое террористов совершили нападение на полицейских. И это как раз в тот момент, когда проходил последний этап дебатов 11 кандидатов в президенты Франции.

В результате стрельбы погиб один сотрудник полиции. Кроме того, есть пострадавшие — двое полицейских и женщина-турист. Как отмечается, один из террористов был ликвидирован.

По сообщениям СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После случившегося кандидаты в президенты Франции Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили запланированные на 21 апреля в рамках предвыборной кампании поездки.

Стоит добавить, что в стране действует режим ЧП, который ввели после серии терактов в Париже. Досмотры и проверки на улице — обычная практика. При этом город остается центром притяжения туристов.

О том, как выглядел Париж за неделю до президентских выборов, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Будущему президенту Франции предстоит начать борьбу с терроризмом

Читайте развитие сюжета: В Кремле назвали темы оперативного совещания Совбеза РФ