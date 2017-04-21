Ради международных учений на Камчатке «активизировали» вулкан Кошелев

Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM На Камчатке начал извергаться вулкан Кошелев, который молчал с 17 века — по такой легенде регион принял участие в крупномасштабных учениях международная организация гражданской авиации (ICAO). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.

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По легенде на вулкане начались выбросы пепла на высоту до 14 км, а шлейф растянулся на несколько десятков километров. Как того требуют инструкции, информация об этом была моментально передана всем заинтересованным службам, так как в реальности этот пепловый шлейф мог бы угрожать авиации.

Предупреждение с Камчатки получили различные метеорологические центры, причем не только в России, но и за рубежом. Они, в свою очередь, предупредили пилотов авиакомпаний. «Подобные учения проводятся уже четыре года», — добавила Ольга Гирина.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с извержением долго молчавшего вулкана действительно может произойти на Камчатке в любой момент. Так, 25 марта начал извергаться самый южный вулкан полуострова — Камбальный, который до этого не проявлял активность несколько столетий. Сведений о его предыдущем извержении у вулканологов просто нет. Проснувшись исполин выбросил столб пепла, шлейф от которого растянулся более чем 1,5 тыс. км и достиг ответственности вулканологов Вашингтона.