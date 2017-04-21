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В Анадыре объявили войну бездомным собакам

Общество

С 25 апреля начнется уничтожение всех бездомных собак для борьбы с бешенством

Анадырь, 21 апреля 2017, 08:13 — REGNUM  

Уничтожение бездомных животных в Анадыре начнется с 25 апреля 2017 года в связи с угрозой распространения бешенства, сообщили 21 апреля в пресс-службе мэрии города.

«Постановлением Правительства Чукотского автономного округа территория городского округа Анадырь объявлена угрожаемой зоной по бешенству», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации прошло заседание межведомственной комиссии по вопросу проблемы распространения бешенства на территории Анадыря. Установлено, что за I квартал 2017 г. бешеные животные покусали 12 человек. По состоянию на 20 апреля 2017 г. пострадали еще девять горожан.

«Ведомство квалифицирует эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную, угрожающую жизни и здоровью людей», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что без лечения укушенному бешеным животным человеку грозит смерть. «В соответствии с Постановлением Губернатора и решением Комиссии все безнадзорные животные подлежат немедленной утилизации. Меры по утилизации животных начнутся 25 апреля 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что безнадзорное животное — это то, у которого нет поводка и которое находится на улице без присмотра владельца. На собак декоративных карликовых пород это не распространяется.

Собак нужно выгуливать только в наморднике и на поводке, не оставлять их без присмотра на улице. Родителям не стоит оставлять детей на улице без присмотра — чтобы исключить риск нападения бешеных собак.

Читайте ранее в этом сюжете: Собака бывает кусачей: в Прикамье отмечен рост числа бешеных животных

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