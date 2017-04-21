В Венесуэле в ходе протестов пострадали свыше 220 человек

Каракас, , 07:31 — REGNUM

По меньшей мере 223 человека получили травмы при столкновениях с полицией в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Такие данные приводят представители оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства» (MUD), сообщает газета El Nacional.

Как уточнил представитель блока Мариальберт Барриос, числе задержанных в течение двух дней протестов, 19 и 20 апреля, составило 585 человек. В MUD заявили о том, что масштабные акции протеста будут продолжены как в столице страны Каракасе, так и в регионах.

Лидер неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро сообщает о том, что 19 апреля задержали 565 человек, еще 77 человек были задержаны 21 апреля. Такие данные он приводит в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля в Венесуэле продолжаются массовые акции протеста. Они вызваны решением Верховного суда ограничить власть контролируемого оппозицией парламента. Манифестации сопровождаются столкновениями участников с представителями правопорядка, известно также о нескольких погибших.

20 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что сложившаяся в Венесуэле ситуация вызывает тревогу. Он призвал представителей власти и оппозиции к конструктивному диалогу, отметив, что необходимо снизить уровень напряжённости.

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