В китайской провинции Ляонин выявлен четвертый случай заражения H7N9

Шэньян, Китай, , 07:18 — REGNUM Новый случай заражения вирусом H7N9 зарегистрирован в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, передает 21 апреля газета Global Times.

Заболевшей является 61-летняя женщина, которая в настоящий момент получает лечение в провинциальном госпитале, утверждается в сообщении местного Комитета здравоохранения и планового деторождения. Случай является четвертым для этой провинции с начала года.

Напомним, что недавно первый случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 был зарегистрирован на Тибете, что говорит о том, что вирус распространяется в том числе и в северных регионах Китая. Провинция Ляонин является одной из трех северо-восточных провинций, расположенных вблизи границ с Дальним Востоком России.

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