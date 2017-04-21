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На Сахалине ждут сигнала к действию в отношении «Свидетелей Иеговы»*

Общество

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

Южно-Сахалинск, 21 апреля 2017, 06:52 — REGNUM  В Управлении Минюста России по Сахалинской области ждут документацию, которая даст сигнал к действиям в отношении организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этого же с нетерпением ожидают все жители островного региона — изгнать сектантов с Сахалина они пытаются с 90-х годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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ВС РФ 20 апреля постановил ликвидировать организацию на территории России, как экстремистскую. Но пока в региональных управлениях Минюста документов нет — их ожидают в ближайшее время, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

История борьбы сахалинцев с сектантами началась давно. В 90-х годах 20 века иеговисты выкупили в самом центре областной столицы недостроенное здание, изначально предназначавшееся под Сбербанк. Здание достроили и разместили в нем так называемый «Зал Царства». В этом «Зале и проходили собрания «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Горожане активно протестовали: рядом располагалась одна из крупнейших городских гимназий и жилые дома.

В 2003 году, в результате жестких заявлений горожан, тогдашний мэр Южно-Сахалинска Федор Сидоренко подписал постановление об отмене своего же решения о строительстве «Зала Царства».

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«Был очень громкий судебный процесс. Он длился несколько лет. Горожане, жители Южно-Сахалинска, подали в суд на мэрию. Третьей стороной в процессе выступал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Городской суд встал на сторону жителей. Но сектанты подали апелляцию. На Сахалин из Санкт-Петербурга приезжал самый главный представителей «Свидетелей» в РФ. В результате областной суд решил, что право собственника выше, чем мнение жителей», — рассказал настоятель прихода Святителя Иннокентия Московского протоиерей Виктор Горбач.

После поражения в суде горожане перешли в глухую оборону — недовольство жителей никуда не делось. Стоило сектантам проявиться с какой-то экстремистской литературой, как в правоохранительные органы поступал сигнал от горожан.

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Сектантов наказывали за распространение литературы экстремистского характера, против них горожане устраивали пикеты, но ничего более весомого поделать с ними не могли. «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжали ходить по подъездам, устраивали незаконные акции в людных местах.

В июне 2014 года они провели в Южно-Сахалинске масштабный съезд. В это же время в Сахалинском информационно-консультативном Центре религиоведческих исследований фиксировали самое большое количество обращений граждан, попавших в сети тоталитарных сект. Люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, попадали к сектантам. После разрушительной психологической обработки рушились семьи, люди лишались бизнеса, имущества, теряли родных.

Под свой съезд «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году арендовали огромный и роскошный концертный зал самого большого в регионе торгового центра «Сити-Молл». В съезде приняли участие более 600 человек

Всего, по данным на 2014 год, в Сахалинской области действовало более 130 религиозных организаций. Большая часть из них — не являющиеся традиционными на территории России. В их числе и наиболее опасные — «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неопятидесятники, мормоны.

Еще в 2014 году в Долинске существовала база неопятидесятников, где проводили обряды инициации новичков. Обряд заключался в том, что новичок три дня мало спал, мало ел, мало двигался. В результате человек впадал в состояние, близкое к трансу и становился полностью управляем.

Тогда же, все в том же Долинске, адепт другой секты,"Благодать», пытался повеситься прямо в здании прихода, его остановили и доставили в реанимацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отныне, решением Верховного суда РФ, признаны экстремистской организацией. Это международная организация, известная с 1931 года как «Исследователи Библии». Главный центр находится в Бруклине, США. Организация имеет все признаки секты.

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Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье
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