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В КНР работник офиса по связям с Тайванем приговорен к 15 годам заключения

Общество

Он полностью признал свою вину и предоставил сведения о преступлениях других лиц

Пекин, 21 апреля 2017, 06:29 — REGNUM  Бывший представитель Офиса по связям между Китаем и Тайванем при ЦК КПК Гун Цингай осужден на 15 лет тюремного заключения за взяточничество в размере около 53,53 млн юаней (порядка $7,78 млн), передает 20 апреля газета China Daily.

Личные активны опального чиновника общей стоимостью 5 млн юаней были конфискованы в соответствии с постановлением Аньянского промежуточного народного суда провинции Хэнань. Суд также предписал изъять в пользу государства все незаконно заработанные средства.

Гун пользовался должностным положением в целях получения выгод при решении вопросов в пользу частных лиц при одобрении строительных проектов, а также приобретения земель в период с 1996 по 2015 год.

Гун полностью признал свою вину, а также предоставил доказательства преступлений других, в связи с чем бывший чиновник получил смягчение наказания за его преступления, сообщает газета.

Напомним, что в настоящий момент бывший китайский чиновник уровня провинции Хэбэй Чжан Юэ предстал 20 апреля перед судом провинции Цзянсу по обвинению во взяточничестве.

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