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Россия передала около 7 тонн гумпомощи жителям сирийской провинции Алеппо

Общество

За сутки питьевую воду, продовольствие и одежду получили 3,7 тысячи сирийцев

Москва, 21 апреля 2017, 05:52 — REGNUM  

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 20 апреля провели четыре гуманитарные акции в сирийской провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В районах Аз Акрамия, Ашрафия и Аль-Джандуль города Алеппо жителям было передано 3,6 тонны питьевой бутилированной воды.

Жителям населённого пункта Жибрин провинции Алеппо передано 1,5 тысяч порций горячей пищи, 350 продовольственных наборов, хлеб, а также партия одежды и обуви.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3,7 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,7 тонны.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зо доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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