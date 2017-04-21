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Очередной высокопоставленный чиновник предстал перед судом в Китае

Общество

Чиновник провинциального уровня признал вину в незаконном получении денег и активов на сумму более 157 млн юаней (около $23 млн)

Пекин, 21 апреля 2017, 05:42 — REGNUM  

Бывший китайский чиновник уровня провинции Хэбэй Чжан Юэ предстал 20 апреля перед судом провинции Цзянсу по обивинению во взяточничестве, передает газета China Daily.

Прокурор обвиняет Чжана в извлечении выгод от его положения и лоббировании интересов других, а также в незаконном получении денег и активов на сумму более 157 млн юаней (около $23 млн) в период с 2008 по 2016 год.

Чжан является бывшим членом постоянного комитета Хэбэйского провинциального комитета Компартии Китая и бывшим секретарем комитета по политике и правовым отношениям КПК в провинции Хэбэй.

Его случай разбирался Промежуточным народным судом города Чанчжоу провинции Цзянсу.

Чжан сделал заявление в суде, в котором признал свою вину и выразил сожаление.

Более 60 человек, включая законодателей, политических советников, журналистов и членов общественности присутствовали на заседании суда. Вердикт будет оглашён позже, сообщает газета.

Напомним, что за первый квартал 2017 года власти Китая наказали порядка 85 тыс. чиновников все уровней в рамках антикоррупционной кампании. Всего с 2012 года было наказано боле 1 млн человек.

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