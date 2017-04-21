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В крайне тяжелом состоянии остается один пострадавший при теракте в метро

Общество

В больницах Петербурга находятся 24 человека

Санкт-Петербург, 20 апреля 2017, 22:40 — REGNUM  В медицинских стационарах Санкт-Петербурга на 22:00 20 апреля остаются 24 человека, пострадавших в результате теракта в вагоне метрополитена 3 апреля. Один из пострадавших до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Кроме того, в состоянии средней тяжести находятся еще четыре человека, в удовлетворительном состоянии продолжают лечение 19 пострадавших.

На амбулаторное лечение за последнее время переведены еще 7 пострадавших во время теракта.

Напомним, число невинных жертв взрыва в вагоне поезда метрополитена между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» достигло 14 человек. По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена совершил Акбаржон Джалилов, выходец из Киргизии, гражданин России. Он также погиб.

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По подозрению в причастности к теракту в метро вскоре после взрыва были задержаны восемь выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге и двое в Москве. 17 апреля сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье Аброра Азимова, предполагаемого организатора теракта. Также задержан старший брат организатора теракта — Акрам Азимов. По версии следствия, он обеспечил передачу денег террористам от международных экстремистских организаций. Все 10 подозреваемых арестованы судом.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников 20 апреля заявил, что личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга установлена.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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