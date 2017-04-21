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Юным краснодарцам будут прививать любовь к баскетболу

Общество

Развивать этот вид спорта в столице Кубани намерены как массовый, так и профессиональный

Юношеская команда «Локомотива-Кубань»
Иллюстрация: Lokobasket.com
Юношеская команда «Локомотива-Кубань»

Краснодар, 21 апреля 2017, 04:01 — REGNUM  В Краснодаре появится своя школа баскетбола. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 21 апреля, с инициативой строительства спортивной школы выступил клуб «Локомотив-Кубань».

Как поделился на встрече с главой кубанской столицы Евгением Первышовым генеральный менеджер клуба Алексей Саврасенко, в Краснодаре клуб намерен реализовать новую систему подготовки резерва. Так, на первом этапе для учащихся начальных классов в общеобразовательных школах города будут организованы баскетбольные секции. На сегодня они уже работают в десяти школах. При этом клуб обеспечивает секции спортивным инвентарем и тренерскими кадрами.

На втором этапе планируется создать специализированный детский баскетбольный центр при «Локомотиве-Кубань» на 650−700 мест с собственным общежитием и медико-восстановительным центром.

Власти города уже предложили несколько территорий, где возможно разместить такой центр. Также окажет администрация максимальную помощь и в вопросе по определению места для строительства спортивной школы, заверил на встрече мэр Краснодара.

«Город получит ещё одну базу, где юные краснодарцы смогут заниматься спортом с перспективой сделать профессиональную карьеру. Кроме того, это привлечёт ещё больше горожан к занятиям спортом. Клуб, помимо того, что будет воспитывать для себя новых игроков», — подытожил Евгений Первышов.

Также в школах города тренеры и игроки основного состава «Локомотива-Кубань» проведут открытые уроки. Обсуждалась и возможность организации под эгидой «Локомотива-Кубань» проекта любительского баскетбольного турнира, в котором смогут принять участие команды разных возрастов.

«Локомотив-Кубань», который на сегодняшний день является самым посещаемым российским баскетбольным клубом, в сезоне-2016/17 отмечает 70-летний юбилей. За эти годы клуб прошел путь от баскетбольной секции для железнодорожников в Минеральных Водах до «Финала четырех» самого престижного европейского турнира — Евролиги. В сезоне 2012/2013 клуб стал обладателем Кубка Европы, в 2016 году — бронзовым призёром Евролиги, а в 2014/2015 годах — бронзовым призёром чемпионата России (Единой Лиги ВТБ). В его системе тренируется четыре молодёжные и юношеские команды.

Добавим, что в Краснодарском крае спортом активно занимается почти половина жителей региона. Так, в 2016 году численность жителей региона, занимающихся в секциях и клубах, по сравнению с 2015 годом выросла на 6% — плюс 130 тысяч человек. А в 2015 году этот показатель увеличился на 151 тысячу любителей спорта и достиг 2,264 млн человек. На сегодня на Кубани действуют 286 спортивных школ и центров спортивной подготовки, в которых совершенствуют мастерство более 211 тысяч детей — почти 40% школьников.

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