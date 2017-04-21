На Украине осквернили памятник «Неизвестному офицеру»

Днепропетровск, Украина, , 20:09 — REGNUM



В Днепропетровской области двое местных жителей осквернили памятник «Неизвестному офицеру». Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что двое жителей горда Днепр разрезали бронзовый памятник на части и погрузили его в автомобиль, чтобы сдать в металлолом. Однако, их успели задержать сотрудники Магдалиновского отделения полиции.

У вандалов изъяли три газовых баллона с системой для газовой резки, газовые ключи, саперные лопаты и тросы, с помощью которых они разрушили памятник и пытались транспортировать обломки до пункта приема металлолома.

По данному факту начато досудебное разбирательство. Вандалам грозит штраф, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.

Памятник «Неизвестному офицеру» — это часть мемориального комплекса на «Братской могиле мирных жителей — жертв фашизма и неизвестному советскому воину». Монумент расположен в лесопарковой зоне вблизи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области.