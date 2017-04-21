Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремисткой организацией

Москва, , 19:45 — REGNUM

Верховный суд России признал международную секту «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, ликвидировал её и запретил её деятельность на территории Российской Федерации. Заседание суда состоялось сегодня, 20 апреля.

Согласно постановлению Верховного суда, деятельность всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России должна быть немедленно прекращена.

Все имущество этой секты отбирается в пользу государства.

В Верховном суде сегодня была оглашена только резолютивная часть решения суда. Полный текст решения будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.

Представители «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ. Также защита секты хочет дойти до Европейского суда по правам человека, если апелляционная инстанция Верховного суда не отменит сегодняшнее решение.

На данный момент решение Верховного суда ещё не вступило в силу. Если «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обжалуют его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. Если апелляции не будет, то через 30 суток, начиная с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск о признании «Свидетелй Иеговы» экстремистской организацией подало Министерство юстиции РФ.

Основанием для подачи иска стали результаты многочисленных внеплановых проверок, которые выявили различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Минюст подал иск против «Управляющего центра «Свидетелей Иеговы», — который является головной организацией секты в России. Признание головного центра экстремистской организацией автоматически запрещает деятельность всех отделений секты на территории РФ. Известно, что таких отделений 395.

Напомним, «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет ее классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Это организация имеет все признаки секты.