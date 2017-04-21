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В Армении представлен проект срочно-контрактной службы в ВС

Общество

В Армении представлены новые программы «Честь имею» и «Это я» для офицеров и срочников ВС Армении

Иллюстрация: Mil.am

Ереван, 20 апреля 2017, 19:32 — REGNUM  Министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе проходящего форума «Нация-армия-2017» представил на общественное обсуждение 2 новых проекта. По его словам, до представления законодательных формулировок проекты будут всесторонне изучены экспертами, пройдут стадию общественных обсуждений.

Один из проектов называется «Честь имею». Идея проекта заключается в привязке академического отпуска к будущей офицерской службе.

«Заявки на включение в данную программу могут подавать все молодые люди, поступившие как в государственные, так и в частные вузы, имеющие государственную лицензию. В случае соответствия ряду требованиям (состояние здоровья, сдача психологических тестов, сохранение в ходе учебы определенного порога оценок), молодые люди могут быть включены в данную программу, становясь кандидатом на получение звания офицера», — цитирует министра aysor.am.

По его словам, учащиеся гражданских вузов, решившие принять участие в данной программе, должны с 2 по 4 курсы каждую субботу проходить курсы военной подготовки в Военном институте имени Вазгена Саргсяна. По окончании обучения в вузе выпускники вместе со степенью бакалавра получат также звание лейтенанта и прослужат в ВС 3 года. В период прохождения службы им будет выплачиваться зарплата в размере 260 000 драм (31 000 рублей), а после службы — дополнительный финансовый бонус, который компенсирует плату за обучение. По завершении срочной службы студенты будут получать финансовые средства для продолжения учебы в магистратуре.

Как подчеркнул Виген Саркисян, среди целей проекта — формирование серьезного офицерского резерва.

Второй проект называется «Это я». Он рассчитан на призывников, которые захотят служить на передовой.

В таком случае, по его словам, служба получает новый статус — срочно-контрактная служба. Срок службы — три года, но с рядом условий.

«После прохождения 5 месячного учебного цикла, как это сейчас установлено в воинских частях, военнослужащие, которые несут боевое дежурство, приступят к службе в формате 1+1+2. Каждый месяц неделю они будут проводить дома, еще неделю — в воинской части, готовясь к боевому дежурству, остальные 2 недели — на передовой», — пояснил Виген Саркисян.

По завершении службы на счёт военнослужащего будет переведена сумма в размере 5 млн драм (600 тысяч рублей), которые можно будет потратить на приобретение жилья, открытие мини фермы или же оплатить обучение.

Программа «Это я» призвана поощрить призывников, решивших служить на передовой, подчеркнул глава армянского оборонного ведомства.

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Военная служба по контракту
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