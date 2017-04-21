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В ГИБДД заявили, что не запрещали ежегодный велопробег в Петербурге

Общество

Как пояснили в дорожной полиции, был лишь не согласован маршрут следования велосипедистов

Участники фестиваля «ВелоПитер»
Иллюстрация: Velopiter.spb.ru
Участники фестиваля «ВелоПитер»

Санкт-Петербург, 20 апреля 2017, 19:31 — REGNUM  

Госавтоинспекция не запрещала проведение в Петербурге велопробега клубу «ВелоПитер», а не согласовало маршрут следования участников велозабега. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из официального комментария УГИБДД ГУ МВД России.

Напомним, ранее стало известно, что намеченный на 23 апреля велосипедный пробег, ежегодно в течение 20 лет собиравший до 6,5 тысячи участников, на этот раз не состоится. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель клуба «ВелоПитер» Илья Гуревич, проведение велопробега каждый год приходилось «продавливать», после очередного отказа ГИБДД в согласовании организаторы решили прекратить попытки проведения этого массового мероприятия.

«Организаторы велопробега предоставили схему организации дорожного движения на период проведения мероприятия без учета соответствующей инфраструктуры и технического оснащения, которые необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения. В соответствии с действующим законодательством, без соблюдения требуемых мер безопасности, перекрытие улиц для проведения публичного мероприятия невозможно», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В дорожной полиции пояснили, что порядок проведения публичных и массовых мероприятий на автомобильных дорогах или их отдельных участках регламентируется постановлением городского правительства №272 от 27 марта 2012 года.

Кроме того, УГИБДД ГУ МВД России не имеет законных оснований для выделения автомобиля сопровождения, поскольку велопробег не входит в перечень случаев, содержащихся в постановлении правительства РФ №20 от 17 января 2007 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге УГИБДД не разрешило провести ежегодный велопробег

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Организация, популяризация и безопасность велодвижения
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