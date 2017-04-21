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Литовских дорожников заподозрили в растрате 400 млн евро

Общество

Аудит проверит все ремонтные работы за пять лет

«Дорожные работы»
«Дорожные работы»

Вильнюс, 20 апреля 2017, 19:29 — REGNUM  Министр транспорта и связи Литвы Рокас Масюлис сегодня, 20 апреля, обязал Дирекцию автомобильных дорог Литвы организовать аудит во всех предприятиях, осуществляющих контроль над обеспечением сохранности дорог государственного значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«После того, как начала проводиться реформа на предприятиях по контролю за дорогами, выясняется, что за последние 20 лет там сложилась неприемлемая ситуация. Каждый день возникает все больше вопросов и подозрений по поводу растрачиваемых средств госбюджета. Мы обязаны провести тщательный аудит, чтобы дать обществу ясный ответ, какого масштаба достигла эпидемия халатности, коррупции и непотизма среди дорожников», — цитирует Масюлиса пресс-служба Минтранса.

За последние пять лет Литва выделила предприятиям по контролю над обеспечением сохранности автомобильных дорог около 400 млн евро. Будет проведен аудит всего этого периода. В зависимости от результатов будет принято решение, проводить ли аудит еще более раннего периода.

До конца 2017 года планируется централизовать систему управления предприятиями, ответственными за контроль над обеспечением сохранности автомобильных дорог, и учредить одну организацию по надзору. Согласно предварительным подсчетам, это позволит каждый год экономить как минимум по 8,5 млн евро.

Сейчас дороги государственного значения контролируют 11 госпредприятий — за самым главными автомагистралями присматривает «Автомагистраль», за другими — 10 предприятий, действующих в каждом округе.

Согласно плану Министерства транспорта и связи, все они будут объединены в одно. В новое учрежденное предприятие будет перенесена вся техника и персонал. Центральный штаб будет находиться не в Вильнюсе.

Право доверительного управления дорогами государственного значения планируется передать Дирекции автомобильных дорог Литвы.

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