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Вернутся ли после благоустройства города парковки в центр Москвы?

Общество

В местах проведения работ по благоустройству, вплоть до их завершения ликвидируют парковочные места

Парковка
Иллюстрация: Transport.mos.ru
Парковка

Москва, 20 апреля 2017, 17:55 — REGNUM  На Садовом кольце начались работы по благоустройству в рамках программы «Моя улица» — пользуйтесь общественным транспортом для поездок в центр, предупреждает автомобилистов 20 апреля сайт центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве напомнили автомобилистам о том, что департамент капитального ремонта города Москвы, в рамках реализации программы благоустройства «Моя улица», приступил к ремонтным работам на Садовом кольце. Работы затронут обе стороны Садового кольца, в связи с чем, будет ограниченно движение на одной-четырех полосах. Параллельно с этим работы по благоустройству начались и на Бульварном кольце, а также в районе Якиманской набережной. Работы по благоустройству центра города продлятся до конца августа.

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В ЦОДД прогнозируют, что в связи с этим в центральной части города будет серьезно затруднено движение, а также ликвидированы парковочные места на время проведения работ. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы, ЦОДД прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до 8−9 баллов в утренние и вечерние часы пик. Основные затруднения будут наблюдаться на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающим к ним.

Центр организации дорожного движения настоятельно просит водителей для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом во избежание дополнительной потери времени в пути. В ведомстве также заверили, что общественный транспорт Москвы готов к притоку новых пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти столицы полны решимости максимально освободить город от автомобилей его жителей. Глава Дептранса Максим Ликсутов неоднократно заявлял о том, что зона платной парковки в Москве будет расширяться постоянно: «Я об этом говорю постоянно: точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться. Это не какие-то районы, это какие-то участки улично-дорожной сети, одно-два-три-пять мест, кусочек улицы или прочее. Эта тенденция будет постоянной».

Кроме того, по словам главы Дептранса, столичные власти не намерены строить дополнительные парковочные места, так как появление новых стоянок привлечёт дополнительное число машин и усугубит транспортную ситуацию в городе.

Еще одна проблема программы благоустройства — это ее стоимость. Недавно обратил внимание блогер Георгий Рожко (Рожко LIVE) подсчитал, во сколько обойдется бюджету города благоустройство трех участков Садового кольца и прилегающих к нему улиц общей протяженностью 3,7 километра. Из расчета активного москвича следует, что городские власти готовы потратить миллион рублей на метр реконструируемых площадей.

Подробности читайте здесь: Вся территория Москвы должна стать платной парковкой?

И здесь: «Миллион за метр» — в Москве благоустроят Садовое кольцо

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Городское благоустройство
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