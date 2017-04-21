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Первая группа призывников прибыла на Северный флот из Петербурга

Общество

Военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, на авиационно-технические базы, в части противовоздушной обороны, а также материально-технического обеспечения

Моряки
Иллюстрация: Mil.ru
Моряки

Мурманск, 20 апреля 2017, 17:34 — REGNUM  

На Северный флот прибыла первая команда призывников из Санкт-Петербурга. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2-го ранга Андрей Лузик, в ближайшее время новобранцы пройдут приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе в пункте приёма и распределения военнослужащих в Североморске.

«Им предстоит прослужить один год в береговых частях флота, — пояснил Лузик. — В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Самые здоровые и подготовленные призывники могут попасть служить в морскую пехоту».

Как добавил Лузик, всего в ходе весенней призывной кампании 2017 года Северный флот пополнят более 2,5 тысячи военнослужащих по призыву. Из них более 800 человек будут призваны из Мурманской и Архангельской областей.

«А всего в этих регионах военкоматы планируют призвать около 2000 молодых людей, — пояснил представитель флота. — Часть из них будут направлены на трёхмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской учётной специальности и затем распределены на флоты».

Напомним, молодых военных на Северном флоте обучают в том числе выживанию в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе осенней призывной кампании 2016 года на Северный флот для комплектования соединений и воинских частей прибыли около 3 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодых военных обучат выживанию в Арктике

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Военно-морской флот
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