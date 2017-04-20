Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:18:23 МСК

На Ямале выясняют причины загрязнения «ямальского Байкала»

Общество
Известно лишь, что на восстановление озера Ханто, близ Ноябрьска, необходимо как минимум 100 млн рублей

Салехард, 20 апреля 2017, 14:15 — REGNUM  Причины загрязнения озера Ханто обсудила выездная комиссия правительства ЯНАО и депутатов регионального Заксобрания 18 апреля в городе Ноябрьске. Ханто является озером, из которого вытекает всего одна река Ханаяха. Второй такой водоем в России — это Байкал, из него течет река Ангара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента ЯНАО.

Ханто — это небольшое озеро, расположенное в районе северо-западной границы города Ноябрьска. Некогда оно было любимым местом отдыха ямальцев, но на данный момент акватория сильно загрязнена.

Что стало причиной загрязнения, выясняют специалисты. По информации исполняющего обязанности начальника отдела экологии управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Андрея Десяткова, во время паводка в озеро попадает канализационная вода, а ручей, который питает водоем, загрязняют автолюбители. Вода протекает между двумя гаражными кооперативами. Также показатель цветности в летнее время превышает норму. Выбросы от очистных сооружений тоже присутствуют. Кроме того, у озера моторными лодками повреждена растительность, которая в недавнем времени препятствовала излишнему оттоку воды. Также у озера были обнаружены 12-ти метровые воронки искусственного происхождения, которые с большой вероятностью могут нарушать его гидрологический баланс.

Общественность озабочена возвращением озеру статуса экологически чистого водоема. Тем более, что Ханто — это богатейшее хранилище древнего плодородного ила — сапропели. Она очищает озеро. Зимой воду из Ханто можно пить, летом же вода настолько грязна, что Роспотребнадзор запрещает в ней купаться.

Выездная комиссия приняла решение привлечь к проблеме экологии озера Ханто ученых, которые детально выяснят истинные причины его загрязнения. По оценке Тюменского проектно-изыскательского института, для восстановления экосистемы озера и его очистки требуется порядка 100 млн рублей.

Председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских признал, что в плане бюджета напряженная ситуация и без серьезных научных обоснований на восстановление озера денег никто не даст. Парламентарий пообещал привлечь к решению проблемы окружные департаменты по науке и инновациям и природопользованию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска» — фоторепортаж 
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы
ГаагаНидерланды Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
«Нефть способна обновить очередные минимумы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
ещё главное