На Ямале выясняют причины загрязнения «ямальского Байкала»

Известно лишь, что на восстановление озера Ханто, близ Ноябрьска, необходимо как минимум 100 млн рублей

Салехард, , 14:15 — REGNUM Причины загрязнения озера Ханто обсудила выездная комиссия правительства ЯНАО и депутатов регионального Заксобрания 18 апреля в городе Ноябрьске. Ханто является озером, из которого вытекает всего одна река Ханаяха. Второй такой водоем в России — это Байкал, из него течет река Ангара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента ЯНАО.

Ханто — это небольшое озеро, расположенное в районе северо-западной границы города Ноябрьска. Некогда оно было любимым местом отдыха ямальцев, но на данный момент акватория сильно загрязнена.

Что стало причиной загрязнения, выясняют специалисты. По информации исполняющего обязанности начальника отдела экологии управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Андрея Десяткова, во время паводка в озеро попадает канализационная вода, а ручей, который питает водоем, загрязняют автолюбители. Вода протекает между двумя гаражными кооперативами. Также показатель цветности в летнее время превышает норму. Выбросы от очистных сооружений тоже присутствуют. Кроме того, у озера моторными лодками повреждена растительность, которая в недавнем времени препятствовала излишнему оттоку воды. Также у озера были обнаружены 12-ти метровые воронки искусственного происхождения, которые с большой вероятностью могут нарушать его гидрологический баланс.

Общественность озабочена возвращением озеру статуса экологически чистого водоема. Тем более, что Ханто — это богатейшее хранилище древнего плодородного ила — сапропели. Она очищает озеро. Зимой воду из Ханто можно пить, летом же вода настолько грязна, что Роспотребнадзор запрещает в ней купаться.

Выездная комиссия приняла решение привлечь к проблеме экологии озера Ханто ученых, которые детально выяснят истинные причины его загрязнения. По оценке Тюменского проектно-изыскательского института, для восстановления экосистемы озера и его очистки требуется порядка 100 млн рублей.

Председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских признал, что в плане бюджета напряженная ситуация и без серьезных научных обоснований на восстановление озера денег никто не даст. Парламентарий пообещал привлечь к решению проблемы окружные департаменты по науке и инновациям и природопользованию.