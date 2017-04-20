Госдума устанавливает особенности проведения капремонта

Москва, , 14:15 — REGNUM Законопроект об особенностях проведения капитального ремонта Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Законопроект инициировало правительство РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Прежде всего, устанавливаются особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения. За бывшим наймодателем закрепляется проведение капремонта общего имущества в МКД за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета, если до даты приватизации было принято решение о проведении капремонта, но оно не было реализовано, и при условии не проведения его за счет бюджетных средств после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого дома в региональную программу капремонта общего имущества.

При этом обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества не освобождает собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт.

В ходе дискуссии замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил, что «порядка 10−12 процентов жилья до сих пор не приватизировано».

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по информированию граждан о возможных способах формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД и последствиях выбора одного из них, оказанию собственникам расположенных в нем помещений помощи в принятии соответствующего решения и разъяснению порядка его реализации.

Предлагается наделить власти регионов полномочиями по установлению порядка информирования собственников помещений в МКД и управляющих компаний о содержании региональной программы капремонта общего имущества в МКД и критериях оценки состояния МКД, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта.

Также предусматривается исключение из общего срока вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Устанавливается обязанность субъекта РФ принять решение о создании нового регионального оператора с передачей всех функций ранее действовавшего регионального оператора, в случае принятия решения о прекращении деятельности конкретного регионального оператора и правопреемство нового регионального оператора по всем обязательствам прежнего.