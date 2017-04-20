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Военнослужащих запаса призовут на сборы в 2017 году

Общество
Призыв на сборы граждан РФ, пребывающих в запасе, осуществляется в вооруженные силы, в органы государственной охраны и органы ФСБ

Москва, 20 апреля 2017, 14:14 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин 20 апреля подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, максимальный срок сборов составит два месяца. Сроки сборов согласовываются с региональными властями за исключением проверочных — их сроки определит Минобороны РФ.

Призыв на сборы граждан РФ, пребывающих в запасе, осуществляется в вооруженные силы, в органы государственной охраны и органы ФСБ. Призывают граждан военные комиссариаты.

Указы о призывах на сборы подписываются главой государства ежегодно, в 2015 и 2016 годах они были опубликованы в феврале. Цель мобилизационных учений — совершенствование военнослужащими запаса профессиональных знаний и навыков.

В частности, отдельное внимание в ходе сборов оказывается освоению новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Она активно начала поступать в войска в 2010-х годах.

В период проведения военных сборов призванным на них лицам полагается обеспечение продовольствием, вещевым имуществом, а также финансовое обеспечение — возмещается средний заработок, расходы на проезд к пункту сбора, найм жилья и прочее.

Ранее в конце марта президент РФ подписал указ о призыве на военную службу 142 тыс. человек. Во время осеннего призыва в октябре — декабре 2016 года в армию были призваны 152 тыс. граждан РФ, а весной 2016 года служить отправились 155 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ отмечает увеличение числа призывников, годных к службе

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