Число обращений граждан РФ в медучреждения заметно сократилось: опрос

Москва, , 13:56 — REGNUM В России в течение 2016−2017 годов 64% респондентов обращались за помощью в государственные медицинские учреждения по полису ОМС, 42% в платные отделения государственных объектов здравоохранения и 32% — в частные медицинские учреждения. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу комитета «Опоры России» по здравоохранению.

При этом, как показал опрос, более 80% российских граждан, пользовавшихся в 2016—2017 годах услугами частных медицинских учреждений, остались удовлетворены их качеством.

Кроме того, большинство респондентов существенно выше оценили качество медицинского обслуживания в платных отделениях государственных учреждениях здравоохранения — 74%, нежели при получении бесплатной медицинской помощи — 55%.

Около 40% опрошенных выбрали бы для лечения частную клинику при условии возможности получения в ней медицинской помощи по полису ОМС.

Также выяснилось, что граждане РФ готовы официально доплачивать за медицинскую помощь более высокого качества — их количество выросло и составило около 25%.

Средняя сумма доплаты увеличилась на 40% по сравнению с показателями последних двух лет и составила 3000 рублей в месяц.

Среди получателей медицинской помощи и в государственных, и в частных медицинских организациях преобладают женщины: в течение года 71% опрошенных женщин обращались за получением медицинской помощи по полису ОМС в государственные медицинские учреждения, почти каждая вторая пациентка (48%) в этот период воспользовалась услугами платных отделений этих учреждений, а 37% обращались в негосударственные клиники. Среди мужчин доля обращавшихся существенно меньше.

«По сравнению с данными опросов 2014 и 2015 гг., количество обращений граждан и в государственные, и в частные клиники заметно сократилось, что, очевидно, обусловлено экономическим кризисом, снижением государственного финансирования здравоохранения и спадом доходов населения», — прокомментировал результаты исследования руководитель комиссии «Опоры России» по здравоохранению, президент Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Александр Грот.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из 46 регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых граждан России бесплатного обслуживания по полисам ОМС,

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