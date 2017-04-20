Кравчук: На майдан люди придут не с пустыми руками

Киев, , 14:00 — REGNUM



Если Киев не будет делать то, чего хочет народ, то новый майдан неизбежен, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Сегодня».

По его словам, только от действий правительства зависит вероятность нового майдана.

Кравчук подчеркнул, что если украинская власть «не прекратит демагогию», то может произойти «взрыв».

»У народа по отношению к власти сейчас не просто невосприятие, а ненависть. Главный вопрос, когда преисполнится чаша терпения, — это уровень жизни народа», — считает первый украинский президент.

Он также добавил, что если майдан состоится, то это будут не митинги в центре Киева, а вооруженное восстание.

«Действительно существует угроза того, что, к сожалению, народ может прийти на майдан уже не с голыми руками», — заявил Кравчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине прошло два майдана или так называемые оранжевые революции.

Первая оранжевая революция состоялась в 2004 году во время президентских выборов, когда после второго тура победил Виктор Янукович. В результате протестов, активно поддержанных Западом, были назначены перевыборы, в которых победу одержал Виктор Ющенко.

Вторая оранжевая революция, или евромайдан, прошла в 2013—2014 годах. Поводом для массовых протестов, вновь активно поддерживаемых и спонсируемых западными странами, стал отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Результатом евромайдана, в ходе которого многие были убиты и травмированы, в том числе и члены спецподразделения МВД «Беркут», стало незаконное свержение действующего президента Украины и приход к власти украинских националистов.

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