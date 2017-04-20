«В Балтийском регионе туристам интересен в первую очередь Санкт-Петербург»

Всего за навигацию 2017 года ожидается 243 судозахода в Пассажирский порт города

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM

Более 70% туристов приобретают круизы по Балтике из-за того, что круизные суда заходят в Санкт-Петербург. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 апреля коммерческий директор порта «Морской фасад» Алексей Панфилов.

Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» планирует в 2017 году принять 542,6 тыс. туристов, что на 19% превышает показатель прошлого года. По словам Алексея Панфилова, этот год станет рекордным за всю историю «Морского фасада».

Коммерческий директор порта отметил, что максимальные показатели по пассажиропотоку были зафиксированы в 2013 году — тогда «Морской фасад» принял 482 тыс. человек. Всего за навигацию 2017 года ожидается 243 судозахода в Пассажирский порт.

«Интерес к Балтийскому региону связан в первую очередь с нашим городом. Более 70% туристов приобретают круизы по Балтике, потому что есть заход в Санкт-Петербург», — прокомментировал Алексей Панфилов. Он также обратил внимание на общемировую тенденцию роста интереса к круизному туризму, «что отражается и на Санкт-Петербурге».

Отметим, что самой многочисленной группой круизных туристов, прибывших в Пассажирский порт Санкт-Петербург в 2016 году, стали граждане Германии (31% от общего пассажиропотока). За ними следуют туристы из США (19%) и Великобритании (13%).

Как сообщало ИА REGNUM, Пассажирский порт Санкт-Петербург начнет навигацию 2 мая 2017 года. В этот день в порт зайдет судно Viking Sky компании Viking Ocean Cruises. На судне в город прибудет 930 пассажиров и 600 членов экипажа.

Напомним, что «Морской фасад» — первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс порта включает семь причалов общей длиной 2171,06 метра для приема океанских лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал. Порт на 100% принадлежит правительству города.

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