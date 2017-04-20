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В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина

Общество
Лидер КПРФ подобные предложения расценивает как провокацию
Владимир Ульянов (Ленин) Владимир Ульянов (Ленин)

Москва, 20 апреля 2017, 13:32 — REGNUM  Законопроект, позволяющий в случае принятия найти основания для захоронения Владимира Ленина, подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР и «Единой России».

Поправками в закон «О погребении» предусматривается создание специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей, в том числе, не исключают авторы, и Владимира Ленина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме звучали предложения демонтировать мавзолей Ленина на Красной площади Москвы. Они получили отпор от лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Заявления, от кого бы ни исходили, о гробокапательстве на Красной площади мы рассматриваем как абсолютно провокационные», — заявил Зюганов. «Те кто покушаются на светлые имена основателей государства, покушаются на стабильность нашего государства», — добавил депутат Госдумы.

Против захоронения Ленина выступают и в «Справедливой России». «Не надо трогать эту тему, давайте мы оставим нашим потомкам, есть очень много реальных проблем в РФ», — сказал ранее Сергей Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов призвал тему захоронения Ленина оставить потомкам

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