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Карачаево-Черкесия: пережившим депортацию карачаевцам вручат медали

Общество
В 2017 году отмечают 60-летие возвращения карачаевского народа из мест депортации на родину

Черкесск, 20 апреля 2017, 13:21 — REGNUM  

В Карачаево-Черкесии готовятся торжественно отметить 60-летие со дня возвращения карачаевского народа из мест депортации. К этому дню будут выпущены специальные памятные медали. Их получат около 10 тысяч жителей республики, пережившие эти страшные для карачаевского народа годы, передает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя региональной общественной организации «Къарачай Алан Халкъ» Руслана Хабова, медали вручат представителям карачаевского народа, которые родились в период до первого ноября 1943 года включительно.

«Это те люди, которые родились здесь, на Кавказе, и вместе с народом были выселены в Казахстан и Киргизию, а впоследствии вернулись на родину и сейчас здравствуют», — приводит слова Хабова «РИА «Карачаево-Черкесия».

Медалями будут награждены и представители других народов Карачаево-Черкесии, которые в трудные для карачаевского народа времена оказывали ему помощь и поддержку. Также памятные медали получат жители регионов, представители которых — калмыки, чеченцы, ингуши и балкарцы — пострадали от депортации и выселялись в Казахстан и Киргизию.

В честь праздничной даты получат поздравительные открытки от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и те представители карачаевского народа, кто из-за депортации находился вдали от родины до 9 января 1957 года, когда карачаевцы были реабилитированы. В настоящее время составляются списки людей, которые подпадают под эти категории.

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Напомним, депортация карачаевцев была объявлена 2 ноября 1943 года. Буквально через месяц после этой даты поголовной депортации подверглись калмыки, а вскоре после этого, в феврале-марте 1944 года, были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию ингуши, чеченцы и балкарцы.

За 14 лет депортации на долю карачаевцев выпало немало испытаний: более 40 тысяч человек погибли от голода и холода, большинство из них дети, женщины и старики. В 1957 году советское руководство разрешило карачаевскому народу вернуться на историческую родину. Была восстановлена Карачаевская автономная область. Ежегодно 3 мая в Карачаево-Черкесии отмечается День возрождения карачаевского народа.

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