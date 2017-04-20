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Угроза терактов в Калининграде: отменен велопробег, проверки на дорогах

Общество
В конце марта в регионе прошли масштабные учения НАК с участием тяжёлой военной техники
Участники калининградского велопробега в 2016 году
Иллюстрация: Koenigbicycle.ru
Участники калининградского велопробега в 2016 году

Калининград, 20 апреля 2017, 13:25 — REGNUM  В Калининграде отменён традиционный общегородской велопробег в связи с возможной угрозой терроризма. В распоряжении за подписью и.о. главы Калининграда Натальи Дмитриевой указано, что массовое мероприятие отменено в связи с невозможностью обеспечить безопасность его проведения.

Пробег, открывающий велосезон-2017, должен был стартовать в ближайшее воскресенье, 23 апреля. Для обеспечения проезда велосипедистов ГИБДД планировала временно перекрыть автомобильное и автобусное движение по маршруту от улицы Молодой Гвардии до улицы Юрия Гагарина с 10:00 до 10:30 и с 13:30 до 14:00. Далее маршрут пролегал бы по населённым пунктам пригорода Калининграда и Гурьевского района.

Организатором пробега выступает общественная организация «Кёниг Байсикл Тим». В 2016 году в аналогичном мероприятии «Открытие велосезона — 2016» приняло участие около 300 велосипедистов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что отмена пробега из-за требований безопасности произошла на фоне сообщений в калининградской блогосфере об усилении антитеррористической деятельности в регионе. В частности, пользователь «Фейсбука» Любовь Протасова написала следующее:

«Профилактическое мероприятие «Антитеррор» — сказали люди в балаклавах с оружием, которые только что вошли в автобус Светлогорск — Калининград. Спрашивали водителя, где он родился и гражданином какой страны является. Затем выяснили, что узбек, и вышли. Слушайте, это жутко было. Очень. Меня до сих пор потряхивает».

Также, по словам пользователей соцсетей, на Советском проспекте в Калининграде «тормозят каждый автобус», а на Северном вокзале Калининграда много патрулей.

Напомним, 31 марта в Калининграде, Светлогорске и Балтийске прошли масштабные учения Национального антитеррористического комитета с прибытием в города тяжёлой военной техники и десятков спецназовцев.

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