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В Махачкале выявили мошенничество с землей на 70 млн рублей

Общество
В мошеннической схеме фигурируют 10 крупных земельных участков

Махачкала, 20 апреля 2017, 13:34 — REGNUM  

В Махачкале выявлены факты крупного мошенничества с земельными участками, ущерб от которого достигает почти 70 млн рублей. Подозреваемый — житель дагестанской столицы, личность которого следствие не раскрывает.

Внимание правоохранительных органов привлекла регистрация за ним права собственности на участок площадью 500 квадратных метров в центре города. Как сообщили ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе прокуратуры Дагестана, регистрацию на землю стоимостью 4,5 млн рублей оформили в управлении Росреестра по республике на основании фиктивного договора купли-продажи.

Последовавшая за этим проверка показала, что таким же образом было зарегистрировано право собственности еще на девять участков, рыночная стоимость которых превышает 65 млн рублей. Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере и подделке официальных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе помощник мэра Махачкалы Ахмад Магомедов заявил, что в руках мошенников находятся более четырех тысяч фальшивых правоустанавливающих документов на земельные участки. Он не исключил, что они могут находиться на территории городских парков, скверов и других зон общего пользования. В некоторых случаях документы оформлены на подставных лиц, которые могут даже не знать об этом.

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