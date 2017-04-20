Телеведущий Билл О’Райли уволен из-за секс-скандала

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Телеведущего американского канала Fox News Билла О'Райли, который прославился оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина, уволили из-за секс-скандала. Об этом, как передает ВВС, говорится в заявлении руководства телеканала.

«Против журналиста неоднократно выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах, в результате чего более 50 спонсоров телеканала отказались предоставлять рекламу для его программы «Фактор О'Райли», — говорится в сообщении.

В заявлении компании также отмечается, что решение об отстранении телеведущего было принято на чрезвычайном заседании совета директоров компании 21st Century Fox после «тщательного анализа ситуации» и «консультаций с юристами».

Добавим, что ранее несколько коллег сотрудника СМИ обвинили его в домогательствах, и компании пришлось платить многомиллионные компенсации, чтобы женщины не обращались в суд. Сам О'Райли отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Журналист Билл О'Райли известен резкими высказываниями. В частности, в феврале 2017 года во время интервью с главой Белого дома Дональдом Трампом телеведущий оскорбил президента РФ Владимира Путина, назвав «убийцей».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал слова телеведущего в адрес Путина «недопустимыми и оскорбительными», добавив, что столь уважаемой телекомпании стоило бы принести извинения за инцидент.

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