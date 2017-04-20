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В Новосибирске впервые издана карта города для китайских туристов

Общество
Новосибирская область стала одним из лидеров приема китайских туристов в 2016 году и популярность города будет только расти
Туристическая карта China Friendly на китайском языке в Новосибирске
Иллюстрация: Visit-russia.ru
Туристическая карта China Friendly на китайском языке в Новосибирске

Новосибирск, 20 апреля 2017, 12:50 — REGNUM  

Первая туристическая карта на китайском языке издана в Новосибирске, сообщили в туристической ассоциации «Мир без границ». На карте отмечены наиболее популярные городские достопримечательности, объекты туристической инфраструктуры, которые успешно прошли сертификацию China Friendly.

По словам руководителя федеральной программы адаптации сервиса для китайских туристов China Friendly Анны Сибиркиной, появление в Новосибирске бесплатной карты для китайских туристов закономерно.

«Новосибирск стал третьим городом России, предлагающим китайским туристам бесплатную карту. Такое внимание к запросам гостей закономерно, ведь Новосибирская область стала одним из лидеров приема китайских туристов в 2016 году. В рамках безвизового обмена в 2016 году регион посетило почти в 10 раз больше туристов, около 20 тысяч, чем два года назад», — отметила Сибиркина.

Востребован у китайских туристов в Новосибирске Краеведческий музей с его отделением палеонтологии, где находится полный скелет самки мамонта. Туристы из КНР также частые гости Академгородка, где они любят фотографироваться у скульптурной композиции «Ленин и революционеры», бывают они также на набережной реки Обь и в парке «Городское начало».

На новой туристической карте Новосибирска отмечены главные музеи города, театры, парки и зоопарк, крупнейшие соборы. Внимание уделено и Академгородку. Туристическая карта Новосибирска не только содержит информацию о достопримечательностях города и переведенную на китайский язык схему метро, но и рассказывает о русских обычаях и праздниках, в ней указаны контакты телефонной линии поддержки китайских туристовв России.

По данным туристической ассоциации «Мир без границ», 60% бюджета поездки туристы из Китая тратят на шопинг, поэтому для удобства китайских гостей на карте Новосибирска указаны крупнейшие торговые центры города.

При этом, по оценкам туристической ассоциации «Мир без границ», объединяющей туроператоров российско-китайского туризма, популярность Новосибирска будет только расти. Уже сейчас город связан прямыми рейсами с пятью крупными городами Китая: Пекином, Шанхаем, Харбином, Гонконгом и Урумчи.

Отметим, что карты российских туристических городов на китайском языке с объектами China Friendly впервые появились в Москве в 2015 году. В 2016 году издана первая China Friendly туристическая карта Санкт-Петербурга. Новосибирская карта выпущена при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и распространяется свободно в Туристско-информационном центре региона, музеях, ресторанах и отелях города, вручается туристам при прилете в аэропорту Толмачево. Кроме того, карта будет распространяться в Китае на крупных туристических выставках, среди туроператоров и выдаваться туристам, вылетающим в Новосибирск.

Стоит сказать, что Маньян и Шэньян являются городами-побратимами Новосибирска.

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