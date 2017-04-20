32-летний вомбат Патрик умер в Австралии

«В возрасте 32 лет скончался самый старый в мире вомбат»

Канберра, , 12:17 — REGNUM 32-летний вомбат по прозвищу Патрик, обитавший в неволе, скончался в австралийском национальном парке Ballarat Wildlife. Об этом сообщается на странице животного в социальной сети Facebook.

«В возрасте 32 лет скончался самый старый в мире вомбат, — говорится в сообщении. — В момент смерти Патрика окружали любящие и заботящиеся о нем люди».

Отмечается, что руководители парка планируют в ближайшее время установить мемориал в честь животного.

«Мы благодарим всех подписчиков и друзей вомбата, которые любили и поддерживали его», — говорится в сообщении.