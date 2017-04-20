Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:15:32 МСК

В Ярославле на благоустройство дворов выделено 185 млн рублей

Общество
Программу благоустройства обсудили депутаты муниципалитета
1 / 2 Комиссия муниципалитета Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Комиссия муниципалитета Ярославля

Ярославль, 20 апреля 2017, 12:03 — REGNUM  На ремонтные работы в дворах Ярославля выделено 185 млн рублей, на эти деньги комплексно отремонтируют 18 дворов, по которым поступили заявки от жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Вопросы благоустройства Ярославля обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города. Речь шла об итогах реализации муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий» в 2016 году, а также о планах по ремонту и реконструкции дворов в 2017 году. По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства Натальи Шетневой, все запланированные работы в прошлом году были выполнены, и в начале апреля погашена вся кредиторская задолженность перед подрядчиками.

При этом весной 2017 года начат мониторинг всех выполненных в предыдущие годы работ, на которые распространяется гарантийные обязательства. Обследовано 34 территории и выявлено 7 нарушений, которые подрядчики обязаны устранить до конца мая 2017 года.

Депутаты обсудили содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок, установленных в рамках региональных и муниципальных программ во дворах и на пришкольных территориях в последние годы. Депутаты не раз отмечали, что возведенные за немалые средства сооружения становятся бесхозными и просто разрушаются, зачастую становясь опасными для здоровья детей.

Сейчас детские площадки во дворах начали передавать управляющим организациям, и затраты на их содержание в дальнейшем лягут на плечи жителей. Что касается спортивных площадок, то часть из них переданы на баланс МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Но средств на их ремонт и содержание не хватает. Депутаты решили объехать все построенные в последние годы плоскостные сооружения, оценить их состояние и принять решение об их дальнейшей судьбе.

В 2017 году работы по благоустройству парков и скверов пройдут в Бутусовском парке, на Первомайском бульваре и бульваре на проспекте Ленина, планируется благоустройство Тверицкого бора, реконструкция фонтана в сквере «50-летия ВЛКСМ», а также будет осуществлен масштабный проект благоустройства зон отдыха территории ЮНЕСКО. Планируется реконструкция зеленых зон и за счет инвесторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Екатеринбурге пропала церковь XVIII века
ЕкатеринбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
Юрий БаранчикРоссии надо готовиться к новому кризису в отношениях с Белоруссией
МоскваРоссия Российско-белорусский кризис Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Леонид Алимов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное