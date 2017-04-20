В Ярославле на благоустройство дворов выделено 185 млн рублей

Ярославль, , 12:03 — REGNUM На ремонтные работы в дворах Ярославля выделено 185 млн рублей, на эти деньги комплексно отремонтируют 18 дворов, по которым поступили заявки от жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Вопросы благоустройства Ярославля обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города. Речь шла об итогах реализации муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий» в 2016 году, а также о планах по ремонту и реконструкции дворов в 2017 году. По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства Натальи Шетневой, все запланированные работы в прошлом году были выполнены, и в начале апреля погашена вся кредиторская задолженность перед подрядчиками.

При этом весной 2017 года начат мониторинг всех выполненных в предыдущие годы работ, на которые распространяется гарантийные обязательства. Обследовано 34 территории и выявлено 7 нарушений, которые подрядчики обязаны устранить до конца мая 2017 года.

Депутаты обсудили содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок, установленных в рамках региональных и муниципальных программ во дворах и на пришкольных территориях в последние годы. Депутаты не раз отмечали, что возведенные за немалые средства сооружения становятся бесхозными и просто разрушаются, зачастую становясь опасными для здоровья детей.

Сейчас детские площадки во дворах начали передавать управляющим организациям, и затраты на их содержание в дальнейшем лягут на плечи жителей. Что касается спортивных площадок, то часть из них переданы на баланс МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Но средств на их ремонт и содержание не хватает. Депутаты решили объехать все построенные в последние годы плоскостные сооружения, оценить их состояние и принять решение об их дальнейшей судьбе.

В 2017 году работы по благоустройству парков и скверов пройдут в Бутусовском парке, на Первомайском бульваре и бульваре на проспекте Ленина, планируется благоустройство Тверицкого бора, реконструкция фонтана в сквере «50-летия ВЛКСМ», а также будет осуществлен масштабный проект благоустройства зон отдыха территории ЮНЕСКО. Планируется реконструкция зеленых зон и за счет инвесторов.