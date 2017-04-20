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СБУ вербует харьковских студентов из ЛНР и ДНР

Общество
Сотрудники спецслужбы угрожают студентам, что они не сдадут экзамены, применением физической силы

Харьков, Украина, 20 апреля 2017, 11:58 — REGNUM  

СБУ начала попытки использовать учащихся харьковских вузов из Донбасса для диверсионной деятельности в ДНР и ЛНР, передает ИА «Новостной фронт» со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, СБУ работает со студентами, которые прибыли на обучение в Харьков из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Сотрудники спецслужбы используют различные методы для привлечения студентов к работе: угрожают, что учащиеся не сдадут экзамены, проводят различные беседы, формируют молодежные антироссийские группы, применяют физические методы воздействия, говорит источник.

Он отмечает, что акцент СБУ делает на студентах, чьи родственники работают в государственном аппарате республик или вооруженных силах ополченцев.

Помимо этого, сотрудники СБУ вербуют заключенных Куряжской колонии села Подворки в Дергачевской районе Харьковской области, рассказывает собеседник издания.

Среди применяемых методов: обещание условно-досрочного освобождения, работа с несовершеннолетними заключенными, которые оказались на Украине в рамках программы обмена пленными с республиками, формирование диверсионно-террористических групп из заключенных для работы на территории ДНР и ЛНР, сообщает источник.

«Особое внимание уделяется несовершеннолетним — обещают, что к ним суровые методы в случае провала применяться не будут. В частности, СБУ рассчитывает использовать их для агентурной работы и сбора информации», — подчеркнул информатор агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители ЛНР не раз отмечали, что украинские спецслужбы всячески пытаются завербовать тех, кто как-то связан с республиками, не гнушаясь угрозами физической расправы.

Так, сотрудники СБУ угрожали родственникам Александра Гузина, который является военнослужащим Народной милиции ЛНР. Его жена, ребенок и мать проживают на территории Украины и неоднократно получали угрозы от СБУ.

Сотрудники спецслужбы требовали от родственников ополченца раскрыть секретные данные, касающиеся ЛНР. В случае отказа от сотрудничества, спецслужбисты угрожали физической расправой при помощи бойцов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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