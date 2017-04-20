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Северная Осетия: участники забастовки против «Платона» расходятся по домам

Общество
Дальнобойщики вынуждены зарабатывать, чтобы платить кредиты и кормить семьи

Владикавказ, 20 апреля 2017, 11:56 — REGNUM  

Дальнобойщики Северной Осетии прекращают участие в забастовке против системы «Платон». Многие протестующие уже покинули протестный лагерь. Ряд водителей вынужден вернуться к работе, некоторые пока не намерены выходить в рейсы. Информация о возможном завершении протестной акции появилась в соцсетях, передает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Некоторые водители уже уехали, нас стало меньше. Людям нужно платить кредиты, поэтому они отказались от участия в забастовке и решили выйти на работу. Тут уже ставропольские машины стали ездить, к тому же», — цитирует слова дальнобойщика Таймураза Газалова «Кавказский узел». Он также отметил, что в лагере у Дигоры осталось около 30 машин, уехали уже семь.

В другом протестном лагере — в Карджине — все водители решили разойтись уже с сегодняшнего дня. Дальнобойщики разъедутся по домам, но работать пока не будут, сообщили они изданию. Напомним, 18 апреля водители большегрузов из Северной Осетии обратились с письмом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором высказали свои требования об отмене системы «Платон» и транспортного налога, а также о наведении порядка с системой весового контроля, из-за превышения показателей по которому они вынуждены платить штрафы.

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Как сообщало ИА REGNUM, к бастующим против системы «Платон» североосетинские дальнобойщики присоединились 27 марта. У трассы М29 в районе селения Карджин Кировского района собралось более 100 большегрузов. Водители заявляли, что акция протеста продлится до полного решения вопроса по отмене системы взимания платы за проезд по федеральным трассам.

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Система оплаты проезда «Платон»
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