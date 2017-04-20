Каждый пятый подросток в Австрии страдает от травли в школе

Вена, , 11:57 — REGNUM

Согласно социологическому исследованию, каждый пятый австрийский подросток в возрасте 15 лет является жертвой травли в школе, сообщает Heute.

Исследование проводилось в рамках международной программы по оценке учебных достижений школьников PISA под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития во всех странах ОЭСР среди школьников возраста 15 лет.

«Для некоторых учащихся школа — это мучение, — сообщает один из авторов программы. — Почти каждый пятый 15-летний школьник несколько раз месяц подвергается травле».

Об этом свидетельствуют 19% австрийских школьников. Из них 12% страдают от издевательств в стенах школы, 8% — от ложных слухов, 6% — от общественной изоляции, 5% — от кражи личных вещей.

59% опрошенных указывают на психологические проблемы, связанные со сдачей экзаменов. Среди них 55% тех, кто стабильно хорошо учится.

Психологи призывают обратить внимание на состояние детей в домашних условиях и провести профилактические беседы с учителями школы.

Что касается других стран, то, согласно результатам, в Гонконге 32,3% школьников возраста 15 лет подвергаются травле, в Великобритании — 23,9%, во Франции — 17,9%, в Германии — 15,7%.