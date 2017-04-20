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Вандал извинился за освернение памятника советским воинам в Будапеште

Общество
Памятник советским солдатам в столице Венгрии облили жёлтой краской в ходе антиправительственной акции протеста

Будапешт, 20 апреля 2017, 01:53 — REGNUM  

Один из вандалов, обливших краской памятник советским воинам-освободителям в Будапеште, принёс публичные извинения за свой поступок. Видеозапись с его обращением появилась 19 апреля на видеосервисе YouTube.

Как сообщается, российские соотечественники, возмущённые осквернением памятника, смогли разыскать хулигана и провели с ним «разъяснительную беседу».

В видеоролике молодой человек, представленный как «известный венгерский музыкант», принёс извинения за свой поступок, заявив, что не хотел нанести обиду кому-либо. «Давайте вместе бороться за мир во всём мире», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля в ходе антиправительственной акции на центральной пощади Будапешта был осквернён памятник советским воинам-освободителям. Участники акции бросили в монумент два шарика с жёлтой краской.

Свои действия вандал транслировали в соцсети Facebook и при этом не предпринимали каких-либо попыток скрыться — они сели на парапет памятника и стали ждать, когда их задержит полиция.

Злоумышленникам был выписан административный штраф на сумму 30 тысяч форинтов (96 евро). Коммунальные службы быстро очистили памятник от краски. Повреждения скульптуре нанесены не были.

Пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян позднее сообщил ТАСС, что у российского посольства нет претензий по поводу действий венгерских правоохранителей, поскольку они сработали своевременно. Памятник также был взят под дополнительную охрану полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Будапеште вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям

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