Верховный народный суд КНР взялся за органы правопорядка

Будут выявлены пассивные, своенравные и коррумпированные элементы в правоохранительной системе

Пекин, , 01:07 — REGNUM Верховный народный суд КНР анонсировал кампанию по борьбе с коррупцией и другими правонарушениями среди сотрудников органов правопорядка, передает 19 апреля агентство «Синьхуа».

"Кампания продлится до ноября 2017 года и поставит под удар коррумпированных, пассивных, избирательных и своенравных силовиков, которые подрывают общественное доверие к правоохранительной системе», — заявил заместитель директора правоохранительного бюро Верховного народного суда КНР У Шаоцзюнь.

Он также отметил, что решение призвано устранить ключевые проблемы путем исправления и стандартизации законоприменения, а также показательных наказаний нарушителей.

Кроме того, Верховный народный суд КНР намерен выработать долгосрочный механизм борьбы с пассивными и своенравными правоохранителями и правоприменителями, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ужесточению контроля за надзорными органами во имя эффективного претворения в жизнь реформ.

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