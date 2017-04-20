Верховный народный суд КНР взялся за органы правопорядка
Пекин, 20 апреля 2017, 01:07 — REGNUM Верховный народный суд КНР анонсировал кампанию по борьбе с коррупцией и другими правонарушениями среди сотрудников органов правопорядка, передает 19 апреля агентство «Синьхуа».
"Кампания продлится до ноября 2017 года и поставит под удар коррумпированных, пассивных, избирательных и своенравных силовиков, которые подрывают общественное доверие к правоохранительной системе», — заявил заместитель директора правоохранительного бюро Верховного народного суда КНР У Шаоцзюнь.
Он также отметил, что решение призвано устранить ключевые проблемы путем исправления и стандартизации законоприменения, а также показательных наказаний нарушителей.
Кроме того, Верховный народный суд КНР намерен выработать долгосрочный механизм борьбы с пассивными и своенравными правоохранителями и правоприменителями, передает агентство.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ужесточению контроля за надзорными органами во имя эффективного претворения в жизнь реформ.
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